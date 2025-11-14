14 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:00

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Floro Flores e il figlio nelle giovanili della Fiorentina: “Tecnicamente più forte di me. Assomiglia a Nico Paz”

News

Floro Flores e il figlio nelle giovanili della Fiorentina: “Tecnicamente più forte di me. Assomiglia a Nico Paz”

Redazione

14 Novembre · 17:00

Aggiornamento: 14 Novembre 2025 · 17:00

TAG:

FiorentinaFloro Flores

Condividi:

di

L'ex attaccante Antonio Floro Flores ha parlato a La Gazzetta dello Sport del figlio Armando, attualmente nell'Under 15 della Fiorentina

Antonio Floro Flores, ex attaccante di Napoli e Udinese e oggi tecnico della Primavera del Benevento, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del percorso di suo figlio Armando, attualmente nelle giovanili della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Siamo due giocatori agli antipodi, io ero un centravanti, lui invece è un rifinitore. Tecnicamente è già molto più bravo di me, ma alla sua età io ero più forte. Gli manca esplosività, ma ci arriverà. Se dovessi cercare qualcuno a cui paragonarlo, direi Nico Paz. Ovviamente in piccole proporzioni eh.

Da me non ha preso nulla. Ha grandi qualità tecniche, quando tocca il pallone è elegante e bello da vedere. Gioca per la squadra, cuce il gioco, ha l’assist nelle corde e con il pallone si diverte. Da piccolo capitava calciasse anche le bambole. Non lo faceva apposta, era la sua indole naturale. Ha il calcio nel Dna da quando è nato, una passione vera e irrefrenabile”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio