Floro Flores e il figlio nelle giovanili della Fiorentina: “Tecnicamente più forte di me. Assomiglia a Nico Paz”

Antonio Floro Flores, ex attaccante di Napoli e Udinese e oggi tecnico della Primavera del Benevento, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del percorso di suo figlio Armando, attualmente nelle giovanili della Fiorentina. Queste le sue parole:

“Siamo due giocatori agli antipodi, io ero un centravanti, lui invece è un rifinitore. Tecnicamente è già molto più bravo di me, ma alla sua età io ero più forte. Gli manca esplosività, ma ci arriverà. Se dovessi cercare qualcuno a cui paragonarlo, direi Nico Paz. Ovviamente in piccole proporzioni eh.

Da me non ha preso nulla. Ha grandi qualità tecniche, quando tocca il pallone è elegante e bello da vedere. Gioca per la squadra, cuce il gioco, ha l’assist nelle corde e con il pallone si diverte. Da piccolo capitava calciasse anche le bambole. Non lo faceva apposta, era la sua indole naturale. Ha il calcio nel Dna da quando è nato, una passione vera e irrefrenabile”.