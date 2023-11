Florenzi indagato dalla Procura per calcio scommesse. Milan nel caos, lui come Tonali e Fagioli

Si allarga l’inchiesta riguardante le scommesse che ha scosso il mondo del calcio. Come diffuso dall’Agi, infatti, anche Alessandro Florenzi è entrato nell’elenco degli indagati della procura di Torino. Per il difensore del Milan l’accusa è di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa, reato previsto all’articolo 4 della legge 401 del 1989. Il calciatore sarà interrogato nei prossimi giorni. Il nome di Florenzi si va ad aggiungere a quelli di Nicolò Fagioli, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo. I primi due hanno già patteggiato con la procura federale una squalifica, rispettivamente, di dieci e sette mesi, mentre l’attaccante dell’Aston Villa, davanti alla giustizia sportiva, si è sempre difeso sostenendo di non aver mai scommesso sul calcio. Lo riporta Sport Mediaset

