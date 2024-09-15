Flop per Nico alla prima da titolare con la Juventus: l'ex viola non si accende mai

Il nuovo acquisto bianconero non ha lasciato il segno dopo la prima partita dall'inizio con la Juventus ad Empoli

Brutta prestazione per Nico Gonzalez al debutto da titolare con la maglia della Juventus, infatti l'esterno ex viola non ha mai inciso nel match giocato contro l'Empoli e pareggiato dalla squadra di Motta dopo una prestazione da dimenticare abbondantemente. L'argentino ha giocato 67 minuti senza spiccare e con pochi squilli all'interno della sua prestazione poi sostituito da Weah. Da sottolineare anche la pessima prova di Vlahovic che è rimasto con le polveri bagnate e con tanti errori tecnici.

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