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Flop per Nico alla prima da titolare con la Juventus: l'ex viola non si accende mai

Il nuovo acquisto bianconero non ha lasciato il segno dopo la prima partita dall'inizio con la Juventus ad Empoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 settembre 2024 11:18
Flop per Nico alla prima da titolare con la Juventus: l'ex viola non si accende mai -
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Brutta prestazione per Nico Gonzalez al debutto da titolare con la maglia della Juventus, infatti l'esterno ex viola non ha mai inciso nel match giocato contro l'Empoli e pareggiato dalla squadra di Motta dopo una prestazione da dimenticare abbondantemente. L'argentino ha giocato 67 minuti senza spiccare e con pochi squilli all'interno della sua prestazione poi sostituito da Weah. Da sottolineare anche la pessima prova di Vlahovic che è rimasto con le polveri bagnate e con tanti errori tecnici.

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