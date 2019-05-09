"Flash Mob in via Tornabuoni perchè l'unica proprietà dei Della Valle a Firenze sta li. La squadra..."

Federico De Sinopoli, presidente di ATF ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:Ieri sera c'è stato l'incontro tra i due club delle due curve, abbiamo interpellato anche studi legali per poter f...

Federico De Sinopoli, presidente di ATF ha parlato a Lady Radio, queste le sue parole:

Ieri sera c'è stato l'incontro tra i due club delle due curve, abbiamo interpellato anche studi legali per poter fare, il flash mob nella maniera più corretta possibile; dunque la scelta di manifestare in Via Tornabuoni alle 16. Noi protestiamo per questa assenza da parte della proprietà, per questo silenzio che si sta protraendo da troppo tempo. Il fatto che l'associazione dei Tifosi della Fiorentina e il Centro di Coordinamento dei Viola Club siano in accordo è un grosso segnale, vogliamo un cambiamento radicale.

Perche Via Tornabuoni? perché l’unica cosa che appartiene a questa proprietà è lì. Noi abbiamo sostenuto la squadra fino a quando c’è stato impegno, adesso purtroppo qualcosa è cambiato: tanti giocatori andranno via, serviranno nuovi patti tra tifo e squadra"