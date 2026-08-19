Flachi: "Se la Fiorentina deve cedere, ci sta pensare a Kean per prendere poi un esterno forte"

L'ex giocatore della Fiorentina ha parlato di Kean

A Radio Bruno è intervenuto l'ex giocatore della Fiorentina Francesco Flachi per parlare di mercato: "Se la Fiorentina ha bisogno di una grande cessione, allora si può pensare a Kean, chiaramente se parte poi bisogna sostituirlo perché avresti solo Pellegrino. Abbiamo bisogno di un esterno forte e per finanziare questo colpo, ci sta di vendere qualcuno di grosso. Sono felice del mercato della Fiorentina perché ora hai giovani forti e giocatori esperti come De Gea che sa tenere tutti sul pezzo."