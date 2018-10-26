Flachi: "Per Simeone la panchina puó essere una medicina. Chiesa? Occhio a giocare solo si lui.."

A Radio Bruno ha parlato l'ex giocatore di Sampdoria e Fiorentina Francesco Flachi. Queste le sue parole..

A Radio Bruno ha parlato l'ex giocatore di Sampdoria e Fiorentina Francesco Flachi. Queste le sue parole: "Contro il Torino non è uno scontro diretto per la Fiorentina, anche se entrambe lottano per l’Europa League. I viola devono ritrovare il gioco di squadra. Troppo poco affidarsi solo a Chiesa, gli altri devono per forza avere più personalità ed essere nel vivo del gioco. Non so quanto tempo possiamo aspettare alcuni giocatori in panchina perché le secondo linee non sono panchinari ma possibili titolari. Simeone? Da punta pura deve finalizzare le occasioni. Non si cresce solo con gli applausi, ma anche con le critiche e le tante panchine. Se non si assimilano questi problemi, è bene giocare in piazza non in Serie A. La panchina può essere una medicina"