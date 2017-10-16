Flachi: "Non pensavo che la Fiorentina giocasse così bene, Pioli è stato bravo"

Francesco Flachi intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Mi sono piaciuti i viola, negli ultimi minuti ha sofferto un po’ ma succede a tutti, d’altronde ci può stare".Prosegue su Pioli: "Molto bravo...

Francesco Flachi intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Mi sono piaciuti i viola, negli ultimi minuti ha sofferto un po’ ma succede a tutti, d’altronde ci può stare".

Prosegue su Pioli: "Molto bravo Pioli, ha fatto alla vecchia maniera. Non pensavo che la Fiorentina per un’ora giocasse così bene. Non era facile, dopo una sconfitta e la sosta, ripartire bene non è mai facile".

Spende alcune parole anche su Benassi: "Benassi fa il galleggiante tra l’attacco e la difesa, l’unica pecca in questo periodo era trovare la sua collocazione".

E conclude con un pensiero su Simeone: "Simeone? Se un attaccante corre fino al novantesimo fa piacere, ho visto due o tre movimenti fatti bene. È mancato il giusto passaggio".