Flachi: "La sosta permetterà a Vanoli di conoscere meglio il nuovo gruppo. Mi aspettavo più carattere dall'Italia"

Le parole di Francesco Flachi sulla lunga sosta che interrompe il percorso positivo della Fiorentina di Paolo Vanoli

Intervenuto durante l'edizione serale de "Il Pentasport" di Radio Bruno, Francesco Flachi ha parlato dei temi di attualità di casa Fiorentina durante la lunga sosta per le nazionali.

Ecco le parole dell'ex calciatore viola:

"Ndour ha grosse qualità fisiche e tecniche, credono e hanno fiducia nel ragazzo. La seconda parte della stagione scorsa ha messo in evidenza le sue qualità. E' arrivato Vanoli ora ed ha dato un po' di equilibrio e doveva salvaguardare la situazione della fase difensiva che ha avuto grossi problemi nelle prime partite con Grosso. Sicuramente è una squadra che deve capire ogni singolo giocatore, ci sono tanti giocatori che provengono da campionati diversi e da schemi diversi. Atta è un giocatore fortissimo ma in questo momento fa più fatica perché ad Udine aveva più possesso di palla e meno ripartenze. Penso che questi 15-20 giorni serviranno anche per questo. Ci sono delle situazioni dove dobbiamo cercare di migliorare dove abbiamo avuto problemi come sulla fascia sinistra con Valdepenas che deve imparare un po' la fase difensiva. Bisogna essere più equilibrati nell'attaccare e nel difendere"

Su Pellegrino:

"Abbiamo due attaccanti molto diversi tra loro. Beto attacca meglio la profondità, Pellegrino con il Napoli ha difeso il pallone ma dipende dal tipo di partita che vuoi fare. In certe partite giocatori come Atta e come Ndour escono un po' dal gioco, bisogna essere bravi nell'alternare le caratteristiche dei giocatori e talvolta anche adattarsi"

Sulla Nazionale:

"Mi ha fatto effetto rivedere la solita Nazionale. E' vero che queste sono partite che servono per fare esperimenti, rispetto ad altre squadre siamo indietro. Kean è sacrificato come esterno perché non ha caratteristiche difensive, ci hanno dato una bambola. E' normale aver visto un po' di reazione ma si fa fatica a centrocampo e soprattutto in difesa, siamo ancora indietro. Mi aspettavo qualcosa in più a livello di carattere, ci sono attese importanti, un allenatore nuovo e invece abbiamo visto il solito atteggiamento"