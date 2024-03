Flachi: “La cocaina mi ha rovinato e sono caduto, sognavo di diventare come Baggio ed Antognoni

“Il ragazzo gioca bene”, quante volte glielo avranno cantato a Francesco Flachi sin dalle giovanili viola quando batté Del Piero e sconvolse l’Italia con il talento cristallino che possedeva. L’ex attaccante della Sampdoria e della Fiorentina si racconta in “Vita rovesciata – Ascesa e caduta di un calciatore del popolo“ un podcast di 8 puntate scritto con Matteo Politanó e disponibile da oggi su tutte le piattaforme audio. “Sin da piccolo ero un predestinato, giocavo all’Isolotto e sognavo di diventare come Baggio ed Antognoni con la 10 viola sulle spalle. Ero famoso per la rovesciata, un gesto da campione ed è la metafora della mia vita perché nel 2007 sono stato squalificato per cocaina e tutto è cambiato… sono caduto, ho sofferto e mi sono fatto male ma ora sono tornato, mi riprendo tutto” in questo podcast Flachi si mette a nudo e parla di tutto per la prima volta.