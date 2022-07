Flachi, addio al Signa con polemica: “Allenatore molto presuntuoso, ha cercato la rottura”. Riparte dalla Praese

Intervenuto ai microofoni del Secolo XIX, l’ex giocatore di Fiorentina e Sampdoria, Francesco Flachi ha parlato della sua nuova avventura alla Praese, dopo l’ultima stagione con la maglia del Signa: “A 47 anni ho ancora tanta voglia di giocare. Purtroppo l’anno scorso non ho giocato molto. Ho incontrato un allenatore che voleva fare lo scienziato, molto presuntuoso. Ha cercato in ogni modo di arrivare alla rottura, ma io l’avevo già capito da tempo e mi sono defilato. Nella nuova società avrò un ruolo a 360°. Oltre a giocare in prima squadra, mi occuperò anche del settore giovanile, lavorando insieme ad altre persone. Questa esperienza mi permetterà di crescere professionalmente. Sarà come fare gavetta. Il mio obiettivo è quello di migliorare prima squadra e il settore giovanile del club”.