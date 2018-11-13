Flachi: "A parte le prime partite Fiorentina non è più stata brillante. Pjaca non è quello che abbiamo conosciuto

Francesco Flachi a Radio Sportiva:“La Fiorentina ha davanti a sé 6 squadre, si giocherà l'ultimo posto disponibile per l'Europa. Non è stata più una squadra brillante dopo le prime gare: si fra trasci...

Francesco Flachi a Radio Sportiva:

“La Fiorentina ha davanti a sé 6 squadre, si giocherà l'ultimo posto disponibile per l'Europa. Non è stata più una squadra brillante dopo le prime gare: si fra trascinare molto da Federico Chiesa. Pjaca non è ancora il giocatore che abbiamo conosciuto. Simeone non trova la porta ed è andato in crisi".