Flachi: "A parte le prime partite Fiorentina non è più stata brillante. Pjaca non è quello che abbiamo conosciuto
Francesco Flachi a Radio Sportiva:“La Fiorentina ha davanti a sé 6 squadre, si giocherà l'ultimo posto disponibile per l'Europa. Non è stata più una squadra brillante dopo le prime gare: si fra trasci...
A cura di Redazione Labaroviola
13 novembre 2018 19:36
Francesco Flachi a Radio Sportiva:
“La Fiorentina ha davanti a sé 6 squadre, si giocherà l'ultimo posto disponibile per l'Europa. Non è stata più una squadra brillante dopo le prime gare: si fra trascinare molto da Federico Chiesa. Pjaca non è ancora il giocatore che abbiamo conosciuto. Simeone non trova la porta ed è andato in crisi".