Firma di Grosso? Nazione non ha dubbi: “Solo una formalità. La stretta di mano ufficiale nei prossimi giorni”

L'impressione è che per lo sbarco al Viola Park e la conseguente presentazione alla stampa si possa slittare alla prossima settimana: il motivo

L'attesa rescissione tra Fabio Grosso e il Sassuolo è arrivata puntuale, quando era stata prevista per la serata di giovedì. Una fumata bianca che ha messo d'accordo tutti. Il club neroverde - che sul proprio sito ha ringraziato tecnico e staff per due anni splendidi, oltre che pubblicare un video emozionale sui social - e soprattutto l'allenatore ex Campione del Mondo, libero così di accordarsi con la Fiorentina. Contratto già pronto da giorni per due stagioni con opzione sulla terza (1,2 milioni annui lo stipendio). Con Grosso si sono svicolati anche gli elementi del suo staff che lo seguiranno a Firenze.

La giornata di ieri è stata un susseguirsi di indiscrezioni sul possibile annuncio da parte del club viola. Annuncio che non è arrivato ma non è in dubbio che Grosso sia ormai già da giorni l'allenatore della Fiorentina. Questioni di tempistiche da rispettare, di aspetti burocratici concordati che porteranno alla stretta di mano ufficiale nei prossimi giorni. L'impressione è che per lo sbarco al Viola Park e la conseguente presentazione alla stampa si possa slittare alla prossima settimana, quando Alessandro Ferrari e Fabio Paratici saranno rientrati dal blitz a New York per il confronto con Giuseppe e Catherine Commisso. L'obiettivo era partire (il volo dovrebbe essere confermato per lunedì) con in tasca il contratto firmato dal nuovo allenatore. Per un motivo semplice: comprendere le priorità dell'estate. Lo riporta La Nazione.