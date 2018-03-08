Il gesto di Firenze Marathon: il km numero 13 sarà dedicato a Davide Astori
Firenze Marathon si unisce e partecipa al cordoglio e al lutto cittadino per ricordare il calciatore della Nazionale e capitano della Fiorentina Davide Astori, prematuramente scomparso domenica a 31 a...
A cura di Redazione Labaroviola
08 marzo 2018 11:31
Firenze Marathon si unisce e partecipa al cordoglio e al lutto cittadino per ricordare il calciatore della Nazionale e capitano della Fiorentina Davide Astori, prematuramente scomparso domenica a 31 anni. E annuncia che durante la maratona di Firenze in programma per la 35esima edizione nel prossimo 25 novembre il km 13 (numero di maglia del calciatore) sarà dedicato a Davide Astori con una cartellonistica particolare che sarà creata ad hoc.