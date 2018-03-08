Il gesto di Firenze Marathon: il km numero 13 sarà dedicato a Davide Astori

Firenze Marathon si unisce e partecipa al cordoglio e al lutto cittadino per ricordare il calciatore della Nazionale e capitano della Fiorentina Davide Astori, prematuramente scomparso domenica a 31 a...

A cura di Redazione Labaroviola 08 marzo 2018 11:31

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