Fiorentina women's cambiano le date delle sfide a Juventus e Mozzanica

Ecco quando verrà disputato l'attesissimo big match a Torino tra Juventus e Fiorentina per quanto riguardo il calcio femminile.

La partita contro la Juventus è la più attesa in casa Fiorentina Women's. La squadra piemontese è infatti a detta di tutti la squadra da battere in questa stagione dati i faraonici acquisti fatti nella sessione estiva di calciomercato. La Fiorentina da campione d'Italia in carica cercherà comunque di rendere la vita difficile alla squadra bianconera e lotterà ancora per il titolo di campionesse d'Italia.

Per il fascino della sfida vi diamo conto della variazione di programma rispetto al calendario originale delle sfide con Juventus e Mozzanica:

La giornata in programma originariamente il 30/12/2017 (8°) che vedrà FW impegnata a Torino contro la Juventus sarà disputata il 09/12/2017.

La giornata in programma originariamente il 06/01/2018 (9°) che vedrà FW impegnata in casa contro il Mozzanica sarà disputata il 16/12/2017.