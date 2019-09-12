Fiorentina Women's-Arsenal Women 0-2, Miedema porta in vantaggio i Gunners allo stadio Franchi
Al 18' minuto del primo tempo è passata in vantaggio l'Arsenal Women contro la Fiorentina Women's grazie al gol di Vivianne Miedema, attaccante della nazionale olandese, che mette la sfera sul primo p...
A cura di Redazione Labaroviola
12 settembre 2019 19:32
Al 18' minuto del primo tempo è passata in vantaggio l'Arsenal Women contro la Fiorentina Women's grazie al gol di Vivianne Miedema, attaccante della nazionale olandese, che mette la sfera sul primo palo battendo Durante. Al 31' segna anche kim Little che supera un paio di avversarie viola e sigla un bel gol.