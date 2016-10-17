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Fiorentina, where are you?

"Fiorentina, dove sei?" titola questa mattina il quotidiano La Nazione.La squadra, che ieri ha giocato alle 12.30 contro una tutto sommato buona Atalanta, è scesa in campo senza carattere e senza idee...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 ottobre 2016 10:30
Fiorentina, where are you? - Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com
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"Fiorentina, dove sei?" titola questa mattina il quotidiano La Nazione.

La squadra, che ieri ha giocato alle 12.30 contro una tutto sommato buona Atalanta, è scesa in campo senza carattere e senza idee, carattere che più volte è stato richiesto dalla proprietà e da Andrea Della Valle. Il patron chiederebbe infatti ai suoi uomini di fiducia quali Badelj, Borja Valero e Gonzalo Rodriguez maggiore intensità e maggiori responsabilità, e chiede loro di riuscire a caricarsi la squadra sulle spalle.

Della Valle vede comunque il bicchiere mezzo pieno al contrario dei tifosi che a fine partita hanno ricoperto di fischi i propri beniamini. Domenica c'è la trasferta di Cagliari, la Fiorentina è chiamata a reagire sul campo.

 

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