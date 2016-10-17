Fiorentina, where are you?

"Fiorentina, dove sei?" titola questa mattina il quotidiano La Nazione.La squadra, che ieri ha giocato alle 12.30 contro una tutto sommato buona Atalanta, è scesa in campo senza carattere e senza idee...

A cura di Redazione Labaroviola 17 ottobre 2016 10:30

Stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Firoenzo Sernacchioli, copyright Labaroviola.com

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