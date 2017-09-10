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Fiorentina: una vittoria che fa bene anche alle statistiche

Tanti tabù sfatati con questa rotonda vittoria gigliata.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 settembre 2017 00:35
Fiorentina: una vittoria che fa bene anche alle statistiche - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Stefano Pioli
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Prima vittoria in Campionato, prima vittoria esterna, primi tre punti ma non solo per la nostra Fiorentina. La goleada viola in casa del Verona significa infatti per i gigliati anche:

  • cinque goal realizzati in trasferta come non succedeva dal 23 ottobre 2016, ma in quel caso finì 5-3 per la Fiorentina;
  • zero reti incassate come non succedeva in generale dal 2 aprile scorso, Fiorentina-Bologna 1-0, e fuori casa addirittura dal 19 marzo 2017, giorno di Crotone-Fiorentina 0-1.

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