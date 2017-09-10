Fiorentina: una vittoria che fa bene anche alle statistiche
Tanti tabù sfatati con questa rotonda vittoria gigliata.
A cura di Redazione Labaroviola
11 settembre 2017 00:35
Prima vittoria in Campionato, prima vittoria esterna, primi tre punti ma non solo per la nostra Fiorentina. La goleada viola in casa del Verona significa infatti per i gigliati anche:
- cinque goal realizzati in trasferta come non succedeva dal 23 ottobre 2016, ma in quel caso finì 5-3 per la Fiorentina;
- zero reti incassate come non succedeva in generale dal 2 aprile scorso, Fiorentina-Bologna 1-0, e fuori casa addirittura dal 19 marzo 2017, giorno di Crotone-Fiorentina 0-1.