CorFio, Fiorentina vicina alla zona salvezza, basta aver paura, serve subito una reazione

Il concetto di gruppo, di senso d’appartenenza è stata la molla sulla quale si è cercato di fare leva, chiamando tutti ad assumersi le proprie responsabilità e ad un atteggiamento in partita completamente diverso, già da domani in Friuli. Sotto questo profilo Prandelli è rimasto molto deluso dalla prima prova della sua squadra e l’amarezza espressa a fine partita rappresenta un segno di rottura con il recente passato. Niente più giustificazioni, niente più alibi, è questo che tecnico e dirigenti hanno ripetuto ai calciatori, consapevoli di essere tornati nelle paludi della bassa classifica.

A distanza di quasi un anno dal primo cambio in panchina, quello che vide l’arrivo di Iachini al posto di Montella a fine 2019, i problemi dei viola sembrano essere gli stessi, per questo l’allenatore sta provando a cambiare strategia. Di certo da ora in poi serviranno anche nervi saldi e una condizione fisica migliore di quanto visto domenica contro la squadra di Filippo Inzaghi, perché se l’impegno di domani in Coppa Italia appare tutto sommato ancora alla portata della Fiorentina (i friulani sono reduci dalla vittoria sul Genoa) è in campionato che la classifica preoccupa e il calendario si fa più ostico. Anche senza Ibrahimovic infortunato, e con Pioli che potrebbe ancora non essere in panchina, il Milan da affrontare domenica rappresenta l’ostacolo peggiore al momento visto il primo posto in classifica, mentre il successivo impegno con il Genoa al Franchi anticiperà un poker di sfide con squadre di medio-alta classifica.

Nelle altre due trasferte in programma da qui alla sosta natalizia i viola affronteranno Atalanta e Juventus mentre in casa riceveranno Sassuolo e Verona, logico che il rischio di scivolare ancora in classifica esista. Esattamente come uno fa la fragilità psicologica tiene la Fiorentina in bilico, a ridosso della zona salvezza e in balìa di paure che non riesce a superare. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

