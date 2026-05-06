Fiorentina? Uno dei peggiori periodi della propria storia. Nazione: “18 mesi in retromarcia, che flop!”

Tutto è iniziato dall’eliminazione ai rigori contro l’Empoli in Coppa Italia

La Fiorentina sta passando uno dei peggiori periodi della propria storia. Secondo i freddi numeri possiamo farne risalire il prologo a 18 mesi fa, da quel Fiorentina-Empoli 2-2 del 4 dicembre 2024, gara valevole per gli ottavi di Coppa Italia, che vide l'eliminazione dei viola ai calci di rigore.

Il bilancio delle 84 gare ufficiali disputate dalla Fiorentina negli ultimi 18 mesi è, infatti, decisamente negativo, tanto che il numero delle sconfitte subite (32) è maggiore di quello delle vittorie (31), mentre il numero dei gol segnati (119) è superiore a quello delle reti subite (114) solo grazie al 7-0 rifilato al Linz il 12 dicembre 2024. Da evidenziare il fatto che, rispetto alle 84 gare ufficiali precedenti (disputate fra la metà di maggio 2023 alla fine di novembre 2024) la percentuale di gare vinte sia scesa dal 47% (40 in totale) al 37% (31), mentre quella delle sconfitte sia salita dal 24% (20) al 38% (32). Lo riporta La Nazione.