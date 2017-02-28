Fiorentina, è un problema di testa. E se salta Sousa c'è Reja come traghettatore

Incontro dopo la gara tra la dirigenza viola. Un'altra rimonta è stata subita, adesso...

Come racconta il corriere fiorentino la Fiorentina riesce nell’impresa di non vincere neppure contro un avversario modesto come il Torino. Il nome giusto per sostituire Sousa sembra essere Edy Reja, che ha già fatto capire di essere disponibile a traghettare la squadra per i prossimi tre mesi. Un summit notturno tra Della Valle, Cognigni e Corvino dovrebbe aver sciolto gli ultimi dubbi. Tornando al campo, spiegare il modo in cui la testa dei giocatori si spegne a gara in corso non è semplice, ed ultimamente è accaduto spesso.