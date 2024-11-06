Fiorentina tricolore: è la terza in campionato per numero di italiani impiegati

La squadra di Palladino spicca per numero di giocatori italiani impiegati sin dall'inizio del campionato ad agosto

E' la Fiorentina degli italiani. In Serie A, infatti, solo Cagliari e Monza hanno una media superiore di giocatori italiani schierati in queste prime 11 giornate. Con una media del 53,8%, la squadra di Palladino sta al terzo posto di questa speciale classifica con 12 gol a cui hanno contribuito giocatori italiani, divisi tra i 5 di Kean, i 2 di Colpani e Cataldi, uno tra Bove, Parisi e Biraghi.

A livello di percentuale solo Genoa, Empoli e Como sono avanti ai viola, mentre in termini assoluti solo l’Atalanta con 15 gol italiani — 11 dei quali segnati da Retegui — ha fatto registrare un dato superiore alla Fiorentina. Un impatto in netta salita rispetto al 47,2% della scorsa stagione.

Fonte: Tuttomercatoweb

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