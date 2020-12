CorFio, Fiorentina, tanti esuberi da piazzare. E si aggiunge un poker “pesante” di calciatori

Si spiega così la posizione in bilico di molti elementi che si aggiungeranno a coloro i quali chiederanno maggior spazio. Oltre a chi appare fuori dal progetto tecnico come Eysseric, Saponara e Montiel Barone e Pradè dovranno infatti occuparsi anche di chi non ha mantenuto le promesse degli ultimi investimenti.

Se per Cutrone i giochi sembrano fatti visto che i viola interromperanno il prestito dal Wolverhampton sono almeno altri quattro gli elementi destinati a vivere un gennaio tutt’altro che scontato. Un poker di calciatori che potrebbero pure ritrovarsi con la valigia in mano. E’ il caso di Lirola, per il quale i viola hanno speso circa 12 milioni nell’estate di un anno fa. Poi Kouame, Pulgar seguito da vicino dal Leeds. Quanto a Duncan, quasi sempre relegato in panchina nonostante i 18 milioni spesi per acquistarlo dal Sassuolo un anno fa. La Fiorentina prenderà in considerazione qualsiasi ipotesi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

