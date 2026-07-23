Fiorentina su Mastantuono ma Tuttosport rivela: "È stato proposto anche alla Juve"

Mastantuono sarebbe un colpo di qualità

Franco Mastantuono è un'opportunità di mercato su cui vale la pena mettere gli occhi. Almeno adesso, almeno finché non ci saranno altri affondi e situazioni più concrete che richiederanno decisioni più nette. Il talento del Real Madrid – classe 2007 – è stato proposto anche alla Juventus, che a un innesto sulla trequarti sta pensando.

Trequartista e ala destra, l'argentino con passaporto italiano potrebbe essere il colpo di qualità a ridosso dell'attacco – il dieci di movimento da cui i bianconeri potrebbero ricavare due risorse scomparse dalla rosa: l'ultimo passaggio decisivo e, più pragmaticamente, i gol che mancano. Lo scrive Tuttosport.