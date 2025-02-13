Fiorentina senza Kean, contro il Como Zaniolo punta? Due nuovi verranno schierati 

Palladino è alle prese con qualcosa finora di quasi inedito, ovvero sostituire lo squalificato Kean

La Fiorentina si ributta sul campionato, in attesa della prossima gara col Como. I viola, dopo la sconfitta di San Siro, devono ora concentrarsi sulla classifica da consolidare in zona europea e senza gare infrasettimanali (la Conference tornerà solo a marzo) si potranno concentrare soprattutto su Como, Verona e Lecce.

Palladino è alle prese con qualcosa finora di quasi inedito, ovvero sostituire lo squalificato Kean. In assenza di un attaccante con quelle caratteristiche davanti potrebbe giocare Zaniolo nel ruolo di centravanti, qualcosa che ha già fatto anche con l'Atalanta. Alle sue spalle potrebbe accomodarsi Gudmundsson insieme a Folorunsho e Beltran, favoriti su Colpani.

Spazio anche una mediana che potrebbe vedere novità: Mandragora può essere la conferma, Fagioli la novità e Cataldi il gradito rientro, con Adli che potrebbe rimanere fuori non ancora al meglio. Gradito ritorno anche in difesa, dove Comuzzo ha scontato la squalifica: dovrà vincere il ballottaggio con Pongracic per fare coppia con Ranieri, mentre Dodo e Gosens agiranno sulle fasce. Per quel che concerne gli altri nuovi dovrebbe partire dalla panchina Ndour, mentre Pablo Marì dovrà ancora smaltire del tutto i problemi fisici. Lo scrive Repubblica.