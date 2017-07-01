Fiorentina sempre più vicina a Eysseric, la distanza tra le parti è di 1/2 milioni...
Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, per la trequarti la Fiorentina è sempre più vicina a Valentin Eysseric. Per il giocatore..
A cura di Redazione Labaroviola
01 luglio 2017 10:44
Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, per la trequarti la Fiorentina è sempre più vicina a Valentin Eysseric: la richiesta del Nizza è di circa 5 milioni di euro, mentre i viola offrono tra i 3,5 e i 4 milioni, magari inserendo alcuni bonus per obiettivi e rendimento. Il giocatore, oltre che a sostituire Ilicic, può anche adattarsi tranquillamente sulla fascia.