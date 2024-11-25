Fiorentina seconda senza brillare e Palladino conferma ciò ma sottolinea la forza del gruppo 

La Fiorentina conquista la sua settima vittoria consecutiva

La Fiorentina conquista la settima vittoria consecutiva, ma senza brillare particolarmente. Lo ammette anche l'allenatore Raffaele Palladino, che però sottolinea la forza del gruppo: «Non è stata una partita bellissima, ma queste gare mostrano il valore umano dei calciatori. Siamo uniti, motivati e una vera squadra». Anche Edoardo Bove conferma: «Vincere partite così significa avere qualcosa in più». Palladino, pur ambizioso, frena sui sogni scudetto, invitando a concentrarsi su una partita alla volta, a partire dalla Conference League contro il Pafos, prima della sfida con l'Inter.

Il tecnico ha elogiato la flessibilità tattica della squadra, capace di alternare con efficacia il 4-2-3-1 e il 3-4-2-1, e ha rivelato di lavorare su un terzo sistema di gioco per adattarsi meglio alle difficoltà degli avversari. La vittoria è stata dedicata al presidente Rocco Commisso per il suo 75° compleanno, che ha ringraziato la squadra e ribadito l'importanza di mantenere la concentrazione e proseguire con determinazione. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-fiorentina-come-un-calabrone-non-e-nata-per-volare-ma-se-ne-frega-e-lo-fa-lo-stesso/278143/