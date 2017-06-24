Fiorentina seconda in Champions: ma al torneo dei tifosi a Londra. Battuta la Juve, in finale...

Fiorentina seconda e vicecampione, sì: ma alla "Champions dei tifosi", che si è disputata in questi giorni a Londra. Il viola club cittadino si è fatto onore comunque: dopo aver battuto la Juventus, i...

A cura di Redazione Labaroviola 24 giugno 2017 17:11

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