Fiorentina seconda in Champions: ma al torneo dei tifosi a Londra. Battuta la Juve, in finale...
Fiorentina seconda e vicecampione, sì: ma alla "Champions dei tifosi", che si è disputata in questi giorni a Londra. Il viola club cittadino si è fatto onore comunque: dopo aver battuto la Juventus, i...
A cura di Redazione Labaroviola
24 giugno 2017 17:11
Fiorentina seconda e vicecampione, sì: ma alla "Champions dei tifosi", che si è disputata in questi giorni a Londra. Il viola club cittadino si è fatto onore comunque: dopo aver battuto la Juventus, i supporters del giglio hanno ceduto solo in finale, al Lione, per 3-0. Pagate soprattutto le assenze di due giocatori che hanno messo a segno 15 dei 16 gol totali. Una Fiorentina che arriva seconda, comunque, fa sempre piacere.