Fiorentina Salernitana sarà arbitrata da La Penna, lo stesso di Juventus Fiorentina 0-3
Lo stesso direttore di gara che aveva caratterizzato la schiacciante vittoria contro la Juventus allora allenata da Pirlo.
Redazione Labaroviola
09 novembre 2022 17:13
Ecco la designazione arbitrale per la partita tra Fiorentina e Salernitana:Arbitro: FEDERICO LA PENNA (sez. Roma 1)Assistenti: LO CICERO–TRASCIATTIIV: GHERSINIVAR: FOURNEAUAVAR: MARINI
LAZIO, E' ROTTURA CON LUIS ALBERTO
https://www.labaroviola.com/rottura-tra-luis-alberto-e-la-lazio-per-colpa-di-sarri-a-gennaio-lo-puo-prendere-il-siviglia/191795/