CorSport, Fiorentina, i rinforzi hanno deluso le aspettative: errori che possono essere pagati a caro prezzo

Se i nuovi non hanno reso va trovato il modo di farli rendere, anche se siamo a metà esatta del campionato. Anzi proprio per questo: il tempo stringe e una risorsa dev’essere ancora tale, mentre se non lo sarà mai c’è il rischio di pagare l’errore a caro prezzo. Primo obiettivo, questo. Secondo, inserire due-tre innesti che siano pronti subito a dare una mano bella grande per la risalita in classifica.

Bonaventura, Amrabat, Callejon, Martinez Quarta, Barreca, più i ritorni di Biraghi, Borja Valero ed Eysseric: sono stati i calciatori che la Fiorentina ha inserito da settembre in avanti e l’elemento che li accomuna è evidente. Non ce n’è uno che abbia reso per le aspettative. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, CORSPORT, CALLEJON VUOLE CANCELLARE OGNI INCERTEZZA SUL SUO CONTO: NON C’È PIÙ TEMPO DA PERDERE