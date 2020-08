Il raduno della Fiorentina al centro sportivo “Davide Astori” in vista della prossima stagione è previsto tra il 20 ed il 22 agosto. Sarà una mega rosa quella a disposizione di Iachini, visto che rientreranno i tantissimi calciatori in prestito. Non serviranno visite mediche. Tutti gli occhi saranno per Sofyan Amrabat che si allenerà con il suo nuovo club grazie al nullaosta dell’Hellas Verona. Lo riporta La Nazione.