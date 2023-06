Fiorentina Primavera, troppa pioggia al Ricci: fischio d’inizio previsto per le 17:15

Troppa pioggia sul Ricci, il campo di Sassuolo che ospita la gara tra Fiorentina e Roma, valida per il primo turno della Fase Finale del Campionato Primavera 1 TIM 2022/2023. Per questo, dopo una riunione tra arbitri, squadre e delegato Lega, è stato deciso di posticipare la gara.

Il fischio d’inizio era previsto per le 16.00, ma il maltempo ha prima costretto a uno stop di alcuni minuti, poi al definitivo posticipo, al momento fissato per le 17:15. Viola e giallorossi si giocano l’accesso alla semifinale scudetto contro il Torino, in programma martedì 6 sempre a Sassuolo.