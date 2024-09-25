Fiorentina poco cinica: Su 100 tiri soltanto 7 sono diventati goal, in percentuale una delle peggiori

Il portale Transfermarkt ha stilato una classifica di Serie A in base alla percentuale di conversione dei tiri in goal, e la Fiorentina in questa classifica occupa la 13° posizione. La Fiorentina in q...

Il portale Transfermarkt ha stilato una classifica di Serie A in base alla percentuale di conversione dei tiri in goal, e la Fiorentina in questa classifica occupa la 13° posizione. La Fiorentina in questo inizio di stagione ha tentato il tiro 100 volte ma ha segnato solamente 7 reti, il calcolo in questo caso è semplicissimo, soltanto il 7% dei tiri si è trasformato in goal.

In testa a questa speciale classifica c'è il Verona che con appena 60 tiri tentati ha segnato 8 goal con una percentuale del 13,3%, al secondo posto invece la capolista, e rivelazione fin qui del campionato, Torino che con 74 tiri ha segnato 8, in percentuale il 10,8% dei tiri è diventato goal. Fanalino di coda di questa classifica è il Cagliari che ha segnato 1 solo goal pur tirando 126 volte.

Dunque c'è anche un po' di scarsa mira in questo inizio a rilento della Fiorentina in campionato, la speranza è quella di aggiustare la mira e segnare più reti considerando anche la solidità difensiva che al momento latita non sarebbe affatto male.

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