16 Febbraio 2026

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Fiorentina-Pisa: per i residenti Pisani biglietti acquistabili con una e-mail al FiorentinaPoint e InViola Card.

Redazione

16 Febbraio · 14:32

Aggiornamento: 16 Febbraio 2026 · 14:32

#Fiorentina

di

Biglietti per Fiorentina–Pisa: regole definite per i residenti in provincia di Pisa. Accesso consentito con InViola Card attivata entro il 30 maggio 2025 o con membership per il settore ospiti.

In vista della sfida tra Fiorentina e Pisa, valida per la 26ª giornata di Serie A e in programma lunedì 23 alle ore 18:30, sono state definite le modalità di acquisto dei biglietti per i residenti nella provincia di Pisa. La società viola ha stabilito specifiche disposizioni per consentire ai tifosi di assistere all’incontro nel rispetto delle normative vigenti. I residenti in provincia di Pisa che abbiano sottoscritto la InViola Card entro il 30 maggio 2025 potranno richiedere lo sblocco dell’acquisto dei biglietti inviando una e-mail al Viola Point (fiorentinapoint@acffiorentina.it). Alla richiesta dovrà essere allegata una fotografia della tessera, così da permettere alla Fiorentina di verificare i requisiti e autorizzare l’emissione del tagliando.

Per quanto riguarda il settore ospiti, l’accesso sarà consentito esclusivamente ai residenti nella provincia di Pisa in possesso di una membership.

