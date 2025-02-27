Fiorentina peggior squadra della parte sinistra di classifica di Serie A per xG: -0,22 dal 1° gennaio
Periodo negativo per la Fiorentina in campionato, complici anche le ultime tre sfide contro l'Inter, Como e poi Verona. Gli uomini di Palladino sono chiamati a reagire, e dovranno sicuramente farlo co...
Periodo negativo per la Fiorentina in campionato, complici anche le ultime tre sfide contro l'Inter, Como e poi Verona. Gli uomini di Palladino sono chiamati a reagire, e dovranno sicuramente farlo contro il Lecce di Giampaolo nella gara di domani sera, allo stadio Franchi. A testimoniare le difficoltà di questa viola, anche i dati che emergono e che sottolineano l'andamento realizzativo della Fiorentina a partire dal 1° gennaio: infatti, si aggiudica il titolo della peggior squadra per xG (Expected Goals: la probabilità che un tiro si tramuti poi in gol, ndr.) della parte sinistra della classifica di Serie A, con -0.22. Un dato non così rassicurante e che dovrà essere corretto nel proseguo della stagione, anche per ambire ad un posto in Europa. In netto miglioramento la Roma, che si piazza al 2° posto con +0.60, ed il Bologna di Italiano che si aggrappa al 4° con +0.40. Ecco i dati riportati da Calciodatato.com: