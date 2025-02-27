Fiorentina peggior squadra della parte sinistra di classifica di Serie A per xG: -0,22 dal 1° gennaio

Periodo negativo per la Fiorentina in campionato, complici anche le ultime tre sfide contro l'Inter, Como e poi Verona. Gli uomini di Palladino sono chiamati a reagire, e dovranno sicuramente farlo co...

A cura di Redazione Labaroviola 27 febbraio 2025 17:01

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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