Fiorentina partita in treno per Benevento, anche Cognigni e Salica con la squadra per la trasferta
La Fiorentina è partita in treno per Benevento. La squadra è in viaggio per la gara delle 15 di domani. Partito anche il presidente della Fiorentina Mario Cognigni, insieme al vicepresidente viola, Gi...
A cura di Redazione Labaroviola
21 ottobre 2017 17:07
La Fiorentina è partita in treno per Benevento. La squadra è in viaggio per la gara delle 15 di domani. Partito anche il presidente della Fiorentina Mario Cognigni, insieme al vicepresidente viola, Gino Salica".Per la Fiorentina, inevitabilmente, una gara che deve concludersi con la vittoria ed i 3 punti.