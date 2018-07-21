Fiorentina oggi: ore 12.00 autografi, 17.30 amichevole contro il Venezia. Poi serata in piazza

Battute finali al ritiro di Moena per la Fiorentina di Mister Pioli. Oggi niente seduta mattutina vista la partita di ieri dove è stato sconfitto il Vicenza per 11-0. Alle 12.00 sessione d'autografi,...

Battute finali al ritiro di Moena per la Fiorentina di Mister Pioli. Oggi niente seduta mattutina vista la partita di ieri dove è stato sconfitto il Vicenza per 11-0. Alle 12.00 sessione d'autografi, ore 17.30 amichevole contro il Venezia di Vecchi e stasera serata in piazza dove sono attesi anche altri tifosi in arrivo da Firenze.