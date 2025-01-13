Fiorentina, oggi l’obbligo è la vittoria: Palladino sfida il suo passato per sognare 

La Fiorentina punta a tornare a correre per un posto in Champions

La Fiorentina affronta il Monza con l'obbligo di tornare alla vittoria dopo un periodo difficile, segnato da tre sconfitte (Bologna, Udinese, Napoli) e un pareggio con la Juventus. La squadra viola punta a riprendere la corsa verso il quarto posto, con il sogno Champions ancora vivo. Il Monza, ultimo in classifica, rappresenta un'occasione per rilanciarsi, ma anche un bivio cruciale.

Raffaele Palladino, ex tecnico del Monza, conosce bene gli avversari, ma sarà chiamato a mettere da parte i ricordi per aiutare la Fiorentina a ritrovare slancio. Con Kean, Gud, Adli e il neoacquisto Folorunsho protagonisti, la squadra dovrà evitare errori tattici e ritrovare le giuste motivazioni.

In caso di vittoria, la Fiorentina potrebbe avvicinarsi a un solo punto dal quarto posto della Lazio, con una partita da recuperare, e allontanare ulteriormente la Juventus. Monza-Fiorentina sarà quindi una sfida decisiva per rilanciarsi tra le protagoniste del campionato. Lo riporta La Nazione.

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