Fiorentina, obiettivo Conference. La carica di Barak: “Voglio la finale”

Appuntamento al 16 febbraio, per continuare a sognare, per continuare a rincorrere il successo europeo. Bisognerà aspettare ancora un paio di mesi per i sedicesimi di finale di Conference League, che...

Appuntamento al 16 febbraio, per continuare a sognare, per continuare a rincorrere il successo europeo. Bisognerà aspettare ancora un paio di mesi per i sedicesimi di finale di Conference League, che vedranno impegnata la Fiorentina in casa dei portoghesi del Braga.

Un cammino tutt’altro che facile per i viola, qualificati come secondi della serie nel Gruppo A, a pari merito con l’Istanbul Basaksehir primo ma con una differenza reti leggermente peggiore (3 i gol subiti dai turchi, 6 dagli italiani, al fronte di 14 gol segnati da entrambe le formazioni). 3 gol di differenza che sono proprio il risultato del 3 a 0 di settembre, sofferto in Turchia. Da quel momento, però, gli uomini di Vincenzo Italiano hanno cambiato marcia: 4 vittorie su 4, tra cui la goleada interna contro gli Hearts. Prestazioni che fanno ben sperare e che mettono l’accento sulla possibilità di arrivare fino in fondo alla competizione.

E a crederci, sono soprattutto i bookmakers. Come evidenzia la grafica elaborata dal nuovo operatore di gioco Eazybet, che riassume le quote scommesse sulla vincitrice della Conference League, la Fiorentina è bancata 10.00, stessa quota dei prossimi avversari del Braga e degli olandesi dell’AZ Alkmaar. Le favorite sono invece il West Ham, il Villarreal e la Lazio, appena scesa dopo l’eliminazione dall’Europa League. Quota 5.50 per loro, mentre si segnala il 20.00 del Bodo Glimt, il 40 dell’Anderlecht e addirittura la quota a 100 del Cfr Cluj.

Un’impresa tutt’altro che impossibile, insomma, come sottolinea il centrocampista Antonin Barak, intervenuto di recente ai microfoni di Radio Bruno. “La finale si gioca a Praga - ha spiegato il classe 1994 - Per me è una cosa speciale ovviamente. Sarebbe un sogno segnare e portare la squadra in finale. Vogliamo fare bene in coppa. I portoghesi sono tosti. Sono tecnici, però può essere un vantaggio. Possiamo approfittare degli spazi che ci danno. Alla squadra non mancano i giocatori. Purtroppo, ci sono stati diversi infortuni”.

Ci crede, insomma, Antonin Barak. Ci crede la Fiorentina, ci crede Firenze. Che guarda soprattutto all’Europa per riabilitare una stagione in cui i viola hanno faticato. In Serie A, per adesso, siamo solo al decimo posto, con 19 punti insieme al Bologna. L’Europa, quella del prossimo anno, è lontana addirittura 8 punti. L’Europa di quest’anno, invece, è più vicino. Appuntamento a febbraio, per continuare a sognare. Appuntamento a giugno, precisamente il 7, per inseguire la finale.