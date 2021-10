Fiorentina-Napoli verso il sold-out, 16.000 spettatori al Franchi: sfida dal sapore d’alta classifica

Per la sfida contro il Napoli il Franchi è già quasi tutto esaurito. Ci sono solo ancora a disposizione qualche posto in tribuna laterale, in maratona ed in Ferrovia. Ad ore dovrebbe registrarsi il sold-out. Si arriverà a 16 mila spettatori. Una sfida dal sapore di alta classifica. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

