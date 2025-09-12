Fiorentina-Napoli è anche Pioli contro Conte: su 13 incontri il tecnico viola ha vinto solo 2 volte

Si giocherà domani sera alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze la partita tra Napoli e Fiorentina valevole per il campionato di Serie A. Ci sarà una sfida nella sfida tra Pioli e Antonio Co...

Si giocherà domani sera alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze la partita tra Napoli e Fiorentina valevole per il campionato di Serie A. Ci sarà una sfida nella sfida tra Pioli e Antonio Conte, due dei top allenatori presenti n questa stagione in Serie A. Proprio lo stesso Pioli alla sua conferenza di presentazione ci aveva rivelato di essere tornato in Italia per voler sfidare anche allenatori come Sarri, Allegri e lo stesso Conte.

I precedenti tra i due allenatori però sorridono a Conte che su 13 sfide ne ha vinte 7, pareggiate 4 e perse 2. Soltanto una volta Pioli ha battuto Conte in Serie A, in derby tra Milan e Inter terminato 2-1 in favore dei rossoneri. L'altra vittoria è in Champions League, da sempre punto debole del tecnico pugliese, quando il Milan vinse a San Siro per 1-0 ai danni del Tottenham. Al ritorno finì 0-0 e Pioli riuscì ad eliminare Conte dalla competizione, restando imbattuto negli ultimi 2 incontri. Insomma Pioli ha lanciato il guanto di sfida ai top allenatori in Serie A, adesso è il momento di mettersi alla prova