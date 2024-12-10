Fiorentina miglior difesa come Napoli, Juve e Bayern. Solo un gol subito nel secondo tempo 

L'aver cambiato l'idea iniziale ha mostrato intelligenza in Palladino

La forza della Fiorentina - a giudicare dai numeri - sta (quasi) tutta in difesa. Certo, i gol di Kean sono fondamentali, come gli assist di Beltran e le giocate (che arriveranno) di Gudmundsson. Ma a ben vedere i successi dei gigliati si basano su un reparto difensivo che dir granitico è dire poco. Dopo l'ultimo turno di campionato celebrato anche a livello nazionale per essere il meno battuto al pari di quelli di Napoli e Juventus. Solo 10 i gol subiti. Nei Top 5 campionati d'Europa alla compagnia si aggiunge solo il Bayern Monaco.

Tutte le altre hanno fatto peggio. Un dato che riempie d'orgoglio Palladino. In carriera attaccante, ma da tecnico saper curare la fase difensiva fa la differenza. La Fiorentina ha subito solo il gol di Pulisic nel secondo tempo. C'è di più, ed è un dato da raccontare a bassa voce.

L'aver cambiato l'idea iniziale ha mostrato intelligenza. Sono lontanissimi i giorni in cui Pongracic faticava a Parma, o i modesti magiari della Puskas Akademia banchettavano nelle praterie del Franchi. Il lavoro, la conoscenza, la voglia di migliorarsi e stare insieme hanno prodotto un cambio di rotta che ha portato la Fiorentina ad avere la migliore difesa del campionato. E oggi, al di là della lecita scaramanzia, far gol ai ragazzi di Palladino è complicato per tutti. Lo scrive La Nazione.

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