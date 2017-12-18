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Fiorentina, hai l'X-Factor: quarto pareggio in sei gare, andamento troppo lento per sognare in grande

La Nazione in edicola oggi apre titolando "X-Factor", a proposito della Fiorentina di Stefano Pioli. I viola non perdono da 6 gare, è vero, ma hanno anche messo via 4 pareggi. Un andamento troppo lent...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 dicembre 2017 11:34
Fiorentina, hai l'X-Factor: quarto pareggio in sei gare, andamento troppo lento per sognare in grande - Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 27.08.2017, Fiorentina-Sampdoria, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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La Nazione in edicola oggi apre titolando "X-Factor", a proposito della Fiorentina di Stefano Pioli. I viola non perdono da 6 gare, è vero, ma hanno anche messo via 4 pareggi. Un andamento troppo lento, viene evidenziato, per poter alimentare sogni di gloria, almeno per quanto concerne la stagione in corso.

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