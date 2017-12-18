Fiorentina, hai l'X-Factor: quarto pareggio in sei gare, andamento troppo lento per sognare in grande
La Nazione in edicola oggi apre titolando "X-Factor", a proposito della Fiorentina di Stefano Pioli. I viola non perdono da 6 gare, è vero, ma hanno anche messo via 4 pareggi. Un andamento troppo lent...
A cura di Redazione Labaroviola
18 dicembre 2017 11:34
La Nazione in edicola oggi apre titolando "X-Factor", a proposito della Fiorentina di Stefano Pioli. I viola non perdono da 6 gare, è vero, ma hanno anche messo via 4 pareggi. Un andamento troppo lento, viene evidenziato, per poter alimentare sogni di gloria, almeno per quanto concerne la stagione in corso.