Fiorentina-Lazio si va verso il sold out, fino ad oggi venduti 18mila biglietti. Settore ospiti pieno 

Con il pubblico al 50% la Fiorentina spera nel tutto esaurito sugli spalti

La Fiorentina vuole centrare due obiettivi contro la Lazio. Il primo, ovviamente, è tornare alla vittoria. Il secondo invece centrare il record stagionale di tifosi al Franchi e ci sta andando davvero vicino. Sono stati venduti già 18.000 biglietti e per adesso il record stagionale è pari a 18.915 spettatori, cifra raggiunta per il match contro il Venezia. Con lo stadio al 50% a causa dei lavori, la Fiorentina spera di raggiungere cifre importanti sugli spalti.

Intanto il settore ospiti sarà gremito di tifosi laziali. I 300 tagliandi messi a disposizione dalla Fiorentina sono già stati venduti tutti. Insomma, sugli spalti sarà una grande festa. Nella speranza che la Fiorentina torni a vincere. Lo scrive La Nazione.

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