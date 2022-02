Fiorentina-Lazio, l’ultimo 0-0 nel 2009. Lo scorso anno i viola vinsero 2-0

Come riportato da Goalist, Fiorentina-Lazio non è mai stata una partita banale. Risultati sempre incerti, ricche di gol, espulsioni ed emozioni. L’ultima volta al Franchi la Fiorentina si è imposta 2-0 sulla squadra allenata dall’attuale allenatore dell’Inter, Inzaghi. Grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic, nel maggio 2021, la Fiorentina potrebbe vincere due incontri consecutivi di Serie A TIM al Franchi contro la Lazio per la prima volta dal 2009 (tre in quell’occasione sotto Cesare Prandelli).

L’ultimo pareggio tra le due squadre risale al 2019 e finì 1-1, mentre per trovare l’ultima partita senza gol bisogna tornare indietro negli anni. Era il 2009 e la Fiorentina di Prandelli, Mutu e Gilardino che non andò oltre lo 0-0 con la Lazio allenata da Ballardini.

Dal 2004 (anno in cui la Fiorentina tornò in Serie A) ad oggi, sono solo 2 i pareggi tra le due formazioni.

Lazio (18.3%) e Fiorentina (13.9%) sono due delle tre squadre con la miglior percentuale realizzativa di questa Serie A TIM (tra loro l’Hellas Verona, 14.2%). Inoltre, gli uomini di Sarri sono anche quelli con la miglior percentuale di tiri nello specchio del torneo (55.1%), seguiti da Inter e proprio dalla Viola (50.7%).

