Fiorentina-Lazio, arbitra Fabbri. Ha già diretto un Fiorentina-Lazio terminato con la vittoria biancoceleste

Sarà Michael Fabbri, della sezione di Ravenna, a dirigere la sfida tra Fiorentina e Lazio valida per la 32ª giornata di Serie A. Il fischietto romagnolo sarà assistito da Vecchi e Zingarelli, con Perri nel ruolo di quarto uomo. In sala VAR opereranno invece Paterna e Aureliano.

Per Fabbri si tratta di un incrocio piuttosto frequente con la Lazio: sono infatti 19 i precedenti con i biancocelesti, con un bilancio di undici vittorie, due pareggi e sei sconfitte. Sono invece 16 le gare dirette con la Fiorentina, che ha raccolto sei successi, tre pareggi e sette ko.

Quella del Franchi sarà solo la seconda volta in cui arbitrerà una sfida tra Fiorentina e Lazio: l’unico precedente risale al giugno 2020, quando i biancocelesti si imposero per 2-1.