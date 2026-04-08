8 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:41

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Fiorentina-Lazio, arbitra Fabbri. Ha già diretto un Fiorentina-Lazio terminato con la vittoria biancoceleste

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Fiorentina-Lazio, arbitra Fabbri. Ha già diretto un Fiorentina-Lazio terminato con la vittoria biancoceleste

Redazione

8 Aprile · 13:21

Aggiornamento: 8 Aprile 2026 · 13:21

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Fiorentina-Lazio di Lunedì sera ore 20:45, sarà diretta da Fabbri, al primo incrocio stagionale con la squadra viola. Tutti i precedenti

Sarà Michael Fabbri, della sezione di Ravenna, a dirigere la sfida tra Fiorentina e Lazio valida per la 32ª giornata di Serie A. Il fischietto romagnolo sarà assistito da Vecchi e Zingarelli, con Perri nel ruolo di quarto uomo. In sala VAR opereranno invece Paterna e Aureliano.

Per Fabbri si tratta di un incrocio piuttosto frequente con la Lazio: sono infatti 19 i precedenti con i biancocelesti, con un bilancio di undici vittorie, due pareggi e sei sconfitte. Sono invece 16 le gare dirette con la Fiorentina, che ha raccolto sei successi, tre pareggi e sette ko.

Quella del Franchi sarà solo la seconda volta in cui arbitrerà una sfida tra Fiorentina e Lazio: l’unico precedente risale al giugno 2020, quando i biancocelesti si imposero per 2-1.

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