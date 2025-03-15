Fiorentina-Juventus sarà giocata regolarmente, scongiurata l'ipotesi del rinvio per l'allerta meteo
Fiorentina-Juventus sarà giocata regolarmente Domenica alle 18:00 al Franchi dopo che in queste ore si era paventata l'ipotesi di un rinvio per via del maltempo e dell'allerta meteo che da ieri si son...
A cura di Redazione Labaroviola
15 marzo 2025 11:25
Fiorentina-Juventus sarà giocata regolarmente Domenica alle 18:00 al Franchi dopo che in queste ore si era paventata l'ipotesi di un rinvio per via del maltempo e dell'allerta meteo che da ieri si sono abbattuti su Firenze e in tutta la Toscana con l'Arno che ha raggiunto il secondo livello di guardia in diverse città.
Ma nonostante le criticità che ci sono e restano in alcune zone la partita di domani non sarebbe a rischio e dunque si potrà giocare regolarmente senza causare troppi disagi alla città di Firenze.