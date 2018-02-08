Fiorentina-Juventus sarà diretta da Guida, Meli e Valeriani gli assistenti

Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali per le gare del 24° turno del campionato di Serie A. Fiorentina-Juventus, in programma per domani sera allo stadio "Franchi", sarà diretta d...

Sono state da poco ufficializzate le designazioni arbitrali per le gare del 24° turno del campionato di Serie A. Fiorentina-Juventus, in programma per domani sera allo stadio "Franchi", sarà diretta da Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Gli assistenti saranno Meli e Valeriani mentre il IV uomo sarà Di Bello. Al VAR ci sarà invece Fabbri, con l'assistente di Fiore.