Fiorentina interessata a Florian Ayè, attaccante classe 97 dell'Auxere. Gli scenari

Nome nuovo in arrivo dalla Francia per alcuni club di Serie A. Secondo quanto raccolto da TMW infatti Atalanta, Fiorentina ed Udinese sono sulle tracce di Florian Ayé. Prodotto del settore giovanile d...

Nome nuovo in arrivo dalla Francia per alcuni club di Serie A. Secondo quanto raccolto da TMW infatti Atalanta, Fiorentina ed Udinese sono sulle tracce di Florian Ayé. Prodotto del settore giovanile dell'Auxere, Ayé è un attaccante classe '97 che oggi gioca nel Clermont Foot e i club italiani interessati lo hanno seguito dal vivo nelle scorse settimane.

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