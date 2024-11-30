Fiorentina-Inter è anche il derby americano tra le due proprietà ma sono diversi gli obiettivi di medio-lungo termine

Sono 9 le squadre passate in mani americane

Fiorentina-Inter è anche la sfida delle due proprietà italiane, non la prima stagionale. Sono ben 9 le squadre che sono passate in mani americane o canadesi. Il nostro campionato ha una forte attrattiva oltreoceano, ma le due società sono molto diverse fra di loro. Commisso ha scelto di comprare la Fiorentina per tornare nella sua Italia.

Il fondo Oaktree si è ritrovata l'Inter in mano. Commisso è ormai alla sua sesta stagione a Firenze, mentre per l'Inter è la prima con la nuova gestione. ma cosa più importante, Commisso è un imprenditore, mentre Oaktree un fondo di investimento, differenza che cambia gli obiettivi di medio-lungo termine. Una storia personale e calcistica differente, che domenica però varrà un gande pezzo di classifica. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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