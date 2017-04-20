Per Fiorentina-Inter c'è Valeri. Meli e Crispo gli assistenti

Fischio d'inizio sabato sera alle ore 20.45

Ufficializzate le designazioni arbitrali per la 33^ giornata del campionato di Serie A. L'anticipo in programma per sabato sera, ore 20.45 al "Franchi", che vedrà opposte Fiorentina ed Inter è stato affidato a Paolo Valeri della sezione di Roma. Gli assistenti saranno invece Meli e Crispo mentre il IV uomo sarà Costanzo. Come addizionali sono stati invece designati Banti e Giacomelli.